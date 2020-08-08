شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي لـ"الحياة اليوم": الرئيس السيسي دعم ترشيحي لمنصب االأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكاتب الأمم المتحدة بفيينا، إن تعينها في هذا المنصب المهم بمثابة تحدي جديد بالنسبة لها ، ويعد إنجازا للمرأة العربية والمصرية على وجه الخصوص.

وأضافت في لقاء ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، في أول ظهور إعلامي لها عقب توليها المنصب، أنها تدير أكثر من 103 مكاتب في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم ترشحها لهذا المنصب من منطلق اهتمام الرئيس ودعمه بالمرأة المصرية.

وأكدت أنه قبل اختيارها للمنصب مرت بالعديد من الاختبارات والمقابلات المهمة، إلى أن تم اختيارها.

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