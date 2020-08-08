البابا تواضروس يستقبل الأنبا ثيؤدوسيوس وأسقف عام الأٌقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وفى لقاء منفصل أخر، استقبل الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأٌقصر، لبحث الخدمات الرعوية والكنسية في الإيبارشيات.
وقدعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس، مع مجلس إدارة قطاع المقطم، في إطار تدبير خدمة منطقة المقطم، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد تأسيس مجلس إدارة لكافة الأنشطة الخدمية بالمنطقة برئاسة قداسة البابا.
وحضر الاجتماع أصحاب الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم مع مجموعة من الآباء كهنة المقطم والاراخنة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بداية جديدة للخدمة من خلال مجلس الإدارة الجديد.
وأعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لغبطة البطريرك بشارة الراعى بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، عن تأثره الشديد بانفجار ميناء بيروت الذي وقع أمس الأول، وأكد مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.
واطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني -خلال اتصال هاتفي الخميس الماضى مع البطريرك الراعي- على الوضع الجارى في لبنان عقب الانفجار الذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث ببرقية عزاء جاء في نصها، "بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت".
وأضاف: "نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".
كما قدمت الكنائس المصرية الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية خالص العزاء للحكومة والشعب اللبنانى في ضحايا الانفجار الذى وقع أول أمس بالعاصمة بيروت.
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