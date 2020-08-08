شكرا لقرائتكم خبر عن جيش لبنان يستعيد السيطرة على المبانى الرسمية بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الجيش اللبنانى يفرض سيطرته على معظم المباني الرسمية التي اقتحمها المتظاهرون.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها، أن قوات الجيش اللبنانى أخرجت المتظاهرين من مبنى وزارة الطاقة في بيروت، وقبلها نقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها أن التحقيقات بمقتل العسكري تظهر أنه قتل بالخطأ برصاص الأمن.

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وفى وقت سابق قال متظاهرون لبنانيون من داخل وزارة الطاقة: نطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة، واستقالة النظام الطائفي بالكامل، كما نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن انفجار المرفأ.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن إصابة عدد من الصحفيين خلال مظاهرات بيروت.