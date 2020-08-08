شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات "مجلس الشيوخ 2020"، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام و تحقيق الإنضباط ، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية ، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية ، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع ، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

ومر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة فى عمليات التأمين ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية ، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وأهابت بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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