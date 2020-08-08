شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن مد فترة التقديم لمدرسة "بي. تك" بمجموع 240 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم لمدرسة "بي.تك" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، حتى يوم 16 أغسطس 2020، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر الرابط التالي:

وتضم مدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.

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وأعلنت الوزارة أنه يشترط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 240 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة من استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.