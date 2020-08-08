شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية: المستشار عقيلة صالح يزور مصر غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام ليبية، بتوجه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى ، لمصر غدا فى زيارة للقاهرة. وقال مصادر برلمانية لـ"الساعة 24″ أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيزور مصر غدا الأحد. Advertisements وأضافت المصادر أن برنامج زيارة رئيس مجلس النواب سيتخلله لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة چوناثان كوهين يوم الاثنين لبحت التطورات الليبية. وفي وقت سابق، أمس الجمعة، كشفت مصادر خاصة لـ”الساعة 24″ عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت خلال الأيام الماضية التوسط لحل الأزمة الليبية والوضع القائم حول سرت والجفرة، في ظل التحشيدات التركية للمرتزقة السوريين والمليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج.

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