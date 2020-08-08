شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مستعدون لانتخابات الشيوخ ولدينا 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج مستعدة لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحاً أن غداً سيكون انطلاق أول أيام التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر.

وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية لحياة، أنه سيتم التصويت غداً لمن قاموا بالتسجيل للتوجه إلى مقرات السفارات أو القنصليات، موضحاً أن السفارات في الخارج نسقت مع كل هيئات البريد في الدول الموجودة فيها.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك 124 دولة بها 140 مقر انتخابي وبعض الدول بها أكثر من مقر انتخابي، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة أثناء عملية التصويت.

يشار إلى أنه، ساعات قليلة تفصلنا على بدء الاقتراع بالبريد فى انتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وذلك فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم، وذلك عقب إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة.

وفى هذا الصدد، بدأ الأحزاب الاستعداد على قدم وساق لمتابعة عمليات التصويت، من خلال تشكيل غرف لمتابعة العملية الانتخابية، ومناقشة آليات دعم المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو المقاعد الخاصة بالقائمة، بالإضافة لمتابعة التحركات أيضًا، ودعوة الناخبين للمشاركة، وأهمية المشاركة فى هذا الماراثون.