شكرا لقرائتكم خبر عن من هند إلى بيروت كان نفسى اشترى حاجات بس أنتو أهم.. قصة تبرع طفلة مصرية لضحايا لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت الطفلة هند النجار بـ 100 جنيه من مصروفها من أجل مساعدة ضحايا التفجيرات التى شهدتها العاصمة اللبنانية "بيروت" وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، وإصابة نحو 6 آلاف شخص.



طفلة مصرية بـ 100 جنيه من مصروفها لضحايا تفجيرات لبنان

وكتبت شيماء النجار شقيقة هند عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، قائلة :"كنت بجمع من البيت تبرعات لبيروت، فهند أختى (9 سنين) قالتلي هدفعلك 5 ج، وبعدين بالمحايلة وصلناهم لـ20 وبعدين النهاردة عشان عارفة إنى هروح بكرة ادفعهم في فورى وأنا رايحة الامتحان، لقيتها داخلة علي وأنا بذاكر وبتمدلي 100 جنية وبتقولي بأسف - مش عارفة على 100 جنية ولا على بيروت - كان نفسي أشتري مقوي أظافر، بس الناس والأطفال اللي في بيروت أولى".



طفلة مصرية بـ 100 جنيه من مصروفها لضحايا تفجيرات لبنان

وأضافت : صممت تكتب لهم "من هند إلى بيروت، كنت عايزة اشترى حجات كتير، بس أنتم أهم"، وحطتلهم إيموشنات وكانت عايزة تلون وكده وتاخد فرصتها على 100 ج بس المساحة مكفتش!".

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طفلة مصرية بـ 100 جنيه من مصروفها لضحايا تفجيرات لبنان

وتابعت: "فبحضنها بعد ما كتبت وبقولها "أنا فرحانة إن دى أول مشاركة"، فأصدرت "جعورة" خرمت طبلة وداني: "لييييييه، هو في مشاركات تانية؟ هدعيلهم ميموتوش تانى عشان الفلوس اللي معايا يدوب تكفي الشيبسي والشيكولاتة...هند طلعت إنسانة.. وحقيقي مبسوطة بيها ونفسي لما تكبر تفتكر الذكرى الطيبة دي".

يشار إلى أن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، كان قد أعلن ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المدمر الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى بالميناء البحرى لبيروت ليصل إلى 154 شخصا على الأقل، فى حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف شخص، ليرتفع عدد المصابين فيما بعد إلى 6 آلاف جريح.



طفلة مصرية بـ 100 جنيه من مصروفها لضحايا تفجيرات لبنان

وأشار الوزير - فى تصريح له الجمعة - إلى أن الحالات الحرجة من المصابين يبلغ عددها 120 شخصا، لافتا إلى أن نحو 20% من إجمالى الجرحى والمصابين يحتاجون إلى عناية طبية داخل المستشفيات، وأضاف أن الزجاج المتطاير جراء الموجة الانفجارية القوية التى أحدثها التفجير، أدى إلى وقوع إصابات بالغة لدى الجرحى وتحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.