شكرا لقرائتكم خبر عن المتظاهرون اللبنانيون يشعلون النار في مقر جمعية المصارف وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم منذ قليل، المتظاهرون في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مقر جمعية المصارف، وتم إضرام النيران فيها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وفيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفيما تمكن المحتجون من اقتحام 3 وزارات وهى الخارجية والاقتصاد والبيئة، وتم إضرام النار داخل أحد مكاتب وزارة الاقتصاد، وإلقاء صور الرئيس عون وأوراق وزارية أخرى من مقرها.