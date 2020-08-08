شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الحساب.. انتفاضة رفع المشانق فى شوارع بيروت (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مظاهرات غاضبة تفجرت وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

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