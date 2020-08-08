شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الصيدلي «شهيد كورونا» على وحدة صحية بمنوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف- سرس الليان، إن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وافق على طلبه بإطلاق اسم الدكتور محمد حمزة «شهيد كورونا» على الوحدة الصحية بمنشأة سلطان التابعة لمركز ومدينة منوف، وذلك بناء على رغبة الأطباء وأهالى القرية.
وأضاف «شرشر» في تصريحات صحفية، السبت، أن الدكتور حمزة كان صيدليا، بصيدلية نفقة الدولة بالمركز الصحي بمنوف، وحرص حتى آخر نفس على أداء واجبه، بل ورفض أخذ إجازة مرضية كونه يصرف علاجا للمرضى الفقراء، شأنه في ذلك شأن الدكتور محمد حسب النبي، الذي توفى بنفس المرض، وتم إطلاق اسمه على الشارع، الذي يسكن فيه.
وأكد النائب أنه تواصل مع الدكتور محمد سلامة، وكيل مستشفى منوف العام، وابن قرية منشأة سلطان، وعدد كبير من أطباء مدينة ومركز منوف لتوصيل صوتهم للمحافظ الذي وافق على الطلب.
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