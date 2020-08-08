قوات الأمن بلبنان تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الأمن بلبنان الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.

أفادت رويترز، أن قوات الأمن اللبناني أطلقت الغاز المسيل على المتظاهرين اللبنانيون الناقمون على السلطة السياسية، بعد أربعة أيام من التفجير الضخم الذي ضرب بيروت، متسبباً بمقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين، بينما هناك 60 آخرون على الأقل في عداد المفقودين.

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