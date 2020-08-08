شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: انطلاق قطار انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الخليج 365 في عدده المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وبدء تصويت المصريين بالخارج عبر البريد، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق جسر جوى لإرسال مساعدات إلى لبنان لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وتفاصيل تشغيل أنفاق قناة السويس على مدار 24 ساعة لأول مرة اليوم.

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تشغيل أنفاق قناة السويس على مدار 24 ساعة لأول مرة اليوم

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