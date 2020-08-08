شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن كارثة انفجار مرفأ بيروت أكبر من أن نتصورها، مشيرًا إلى أن شهداء هذه الكارثة لا يمكن تعويضهم، قائلا: "البلد يعانى من كارثة كبيرة.. بيوت كثيرة تضررت وتصدعت.. مصابين لن ينسوا هذا الحادث".

وأضاف خلال كلمة له، أنه يدعو إلى حل وطنى ينقذ لبنان، مشددًا على أنه يمكنه البقاء لمدة شهرين من أجل تنفيذ خطة إنقاذ الدولة اللبنانية، قائلا: "لبنان يعيش حالة طوارئ تتعلق بمصيره ومستقبله.. كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات"، مؤكدًا أنه سوف يطرح مشروع قانون يوم الإثنين المقبل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

Advertisements

وأكد حسان دياب، أن إجراءات القضاء تعطى إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتا إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية: "الكارثة كبيرة.. والشعب اللبنانى لن يرحم من يقف أمام محاولة إصلاح البلد.. وأنا مع طموحات الشعب اللبنانى بالتغيير.. الله يرحم الشهداء.. ويشفى الجرحى.. ويحمى لبنان".