شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن كارثة انفجار مرفأ بيروت أكبر من أن نتصورها، مشيرًا إلى أن شهداء هذه الكارثة لا يمكن تعويضهم، قائلا: "البلد يعانى من كارثة كبيرة.. بيوت كثيرة تضررت وتصدعت.. مصابين لن ينسوا هذا الحادث".
وأضاف خلال كلمة له، أنه يدعو إلى حل وطنى ينقذ لبنان، مشددًا على أنه يمكنه البقاء لمدة شهرين من أجل تنفيذ خطة إنقاذ الدولة اللبنانية، قائلا: "لبنان يعيش حالة طوارئ تتعلق بمصيره ومستقبله.. كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات"، مؤكدًا أنه سوف يطرح مشروع قانون يوم الإثنين المقبل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأكد حسان دياب، أن إجراءات القضاء تعطى إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتا إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية: "الكارثة كبيرة.. والشعب اللبنانى لن يرحم من يقف أمام محاولة إصلاح البلد.. وأنا مع طموحات الشعب اللبنانى بالتغيير.. الله يرحم الشهداء.. ويشفى الجرحى.. ويحمى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر حسان دياب يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.