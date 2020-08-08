شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مؤشر التعافى من كورونا بمستشفيات العزل يقفز لـ53.1% لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا والخروج من مستشفيات العزل بجميع أنحاء الجمهورية إلى 53.1 % وذلك لأول مرة خاصة بعدما سجلت الوزارة 50553 حالة شفاء حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

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وقالت الوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



وذكر ت الوزارة، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.