شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 284 فريقاً طبياً موزعين فى المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، يتم صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية ، الذين يخضعون للعزل المنزلي عن طريق 284 فريقاً طبياً موزعين على المستشفيات والوحدات الصحية، وسيارات القوافل العلاجية، كما تتم متابعتهم منزليًا من خلال فرق الطب الوقائي، مؤكده أنه في حالة تطور الأعراض المرضية للشخص الخاضع للعزل المنزلي يتم توجهه على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة حسب حالته.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، أنه يتم صرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات البسيطة إكلينيكيًا من مصابي فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، وكذلك المخالطين للحالات الإيجابية، طبقاً لبروتوكولات العلاج المحدثة وحسب الحالة الصحية للمرضى، وذلك بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلى أن حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية التي يتم تسليمها للمريض تشمل أدوية البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، بالإضافة إلى ترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة، و"هاند جيل"، وكمامات طبية، وذلك بجانب كارت متابعة الحالة الصحية ، مشيرة الى أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل بالجمهورية وصلت الى 5.2%، خاصة بعدما استقرت قرابة الإسبوعين عن 5 % مشيرة إلى أن الوزارة سجلت حتي الآن 4971 حالة وفاة، وحذرت وزارة الصحة من التفريط فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من العدوى.