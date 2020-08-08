شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمليات تبريد موقع حريق دائرى المعادى ورفع السيارات المتفحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رجال الحماية المدنية، عمليات تبريد لموقع حريق سيارة نقل محملة بالمواد البترولية انقلبت أعلى الطريق الدائرى وتم اشتعال النيران بها، وامتد الحريق لـ7 سيارات ملاكى وأجرة أعلى الطريق، وتمكن رجال الإطفاء من عمليات السيطرة عليه ثم إجراء عمليات التبريد، تقوم لوادر المحافظة بعمليات رفع للسيارات المتفحمة جراء الحريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى واشتعال النيران فى عدد من السيارات، وعلى الفور انتقل اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور و المباحث إلى موقع الحادث ليتم إجراء عمليات الفحص وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة.

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رفع سيارة

وصرح مصدر أمنى، أنه صباح اليوم، وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، مما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، أسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .



سيارات الاطفاء

وقامت أوناش الإدارة العامة للمرور، برفع حطام الحادث من الطريق الدائرى، وتم تجنيب السيارات من موقع الحادث وإعادة فتح الطريق الرئيسى بعد رفع حطام الحادث، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بالمكان لفك أى حالة من حالات الزحام المرورى التى يتم رصدها بالمنطقة، مع مراقبة حركة المركبات بواسطة الكاميرات المتواجدة أعلى الطريق.



سيارات متفحمة