شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات لبنان.. مجموعات من المحتجين يقتربون من مقر وزارة الداخلية فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية، أن مجموعات من المتظاهرين يقتربون من مقر وزارة الداخلية اللبنانية وسط بيروت.

ويشهد محيط البرلمان اللبناني، حالة من التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة وفيما ردت القوات الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

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وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الإلتزام بسلمية التعبير والإبتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.