شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة و1243 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل أكثر من 58 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، و1243 حالة وفاة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 58173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 59692 إصابة جديدة سجلتها أمس الجمعة.

Advertisements

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، تم تحديد 4،942،746 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 161000 حالة وفاة جراء الفيروس، في حين تم رصد تعافي أكثر من 1.6 مليون شخص.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في أنحاء العالم، بحسب بيانات الجامعة، أكثر من 19.4 مليون مصاب، وأكثر من 721 ألف حالة وفاة في حين تجاوز عدد المتعافين 11.7 مليون.