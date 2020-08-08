شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى إطلاق نار وسط بيروت.. ومتظاهرون يلقون زجاجات حارقة على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية، بسماع دوى إطلاق رصاص بالقرب من محيط المظاهرات فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أكد أن المتظاهرين يلقون زجاجات حارقة على قوات الأمن، وردت قوات الأمن اللبنانية، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

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وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الإلتزام بسلمية التعبير والإبتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.