شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يوجه بفتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان، إضافة إلى متابعة مظاهرات اللبنانيين التي أطلق عليها "يوم الحساب"، وبدء الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ، وارتفاع أسعار الذهب في مصر، وتحديد مصير رمضان صبحي مع الأهلي، وتداعيات خسارة ريال مدريد من مانشستر سيتي، ويوفنتوس من ليون،

الرئيس السيسي يوجه بفتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان.. فيديو

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً.

رسائل وزارة الداخلية قبل انتخابات مجلس الشيوخ: توفير مناخ آمن للمواطنين.. حُسن معاملة المقترعين ومراعاة البعد الإنساني.. مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات.. قوات الانتشار السريع تتعامل مع المواقف الطارئة.. صور

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل، حيث أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات "مجلس الشيوخ 2020"، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

الضرائب: قانون لمد تقديم طلبات المنازعات حتى 31 ديسمبر ونستهدف 30 مليار جنيه

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم حل أكثر من 30 ألف منازعة خاصة بالضرائب.

قطار الشيوخ جاهز للانطلاق.. "المصريون بالخارج" يمارسون حقهم السياسى بالتصويت غدا.. والهيئة الوطنية: الاقتراع بالبريد ولمن سبق تسجيل بياناته فقط ..و141 لجنة بـ124 دولة تتلقى بطاقات إبداء الرأى أول أيام التصويت

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 49 لسنة 2020، بشأن تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها فى انتخابات مجلس الشيوخ، والذى نص على أن يتم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.

وزيرة الهجرة تشرح تفاصيل وخطوات التصويت بالخارج عبر البريد.. فيديو

نشرت وزارة الهجرة فيديو خاص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تشرح من خلاله خطوات التصويت بالخارج عبر البريد.

وكيل صحة مطروح: عودة مستشفى النجيلة للعزل واستقبال الحالات المصابة بكورونا

أكد الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى النجيلة المركزى عادت مرة أخرى كمستشفى للعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

أسامة ربيع: تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة لأول مرة بداية من الغد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس، الأربعة، وهما نفقان تحيا مصر بالإسماعيلية ، ونفقان 3 يوليو ببورسعيد، بداية من غدًا الأحد 24 ساعة لأول مرة منذ افتتاح الأنفاق، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يعمل 24 ساعة، على أن يتوقف التشغيل بشكل جزئى أيام السبت والأحد والإثنين لمدة 6 ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.

4 أيام تفصل العالم عن أول لقاح لفيروس كورونا.. تسجيل المصل الروسى 12 أغسطس.. كبار السن والأطباء أول من يتلقون الجرعات الأولى.. فايزر الأمريكية تطلق لقاحها فى أكتوبر.. والهند تدخل السباق بلقاحين محليين

4 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا لوقف هجماته على البشر، حيث فجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح والموافقه عليه وسيتم تسجيله في 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد الهام، في حين تواصل شركات الأدوية الأخرى بعدد من دول العالم سباقها مع الزمن لإنهاء تجاربها على اللقاحات المحتمله فمنها من أثبت فاعليته في تجارب على الحيوانات مما يمنحه القدره على انتقاله للتجارب البشرية ومنها مازال يحبو في المراحل الأولى، ولكن وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية هناك 6 لقاحات تقترب من النجاح.

بدء اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. 470 طالبا يؤدون الاختبار بفنون جميلة و270 بإعلام القاهرة.. التعليم العالى: نجاح الطالب باختبار القدرات لا يعنى الالتحاق بالكلية.. صور

انطلقت صباح اليوم السبت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر– منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

إطلاق اسم طبيب الغلابة على ثانى أكبر ميدان فى مدينة الشروق.. صور

أطلق المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، اسم الدكتور محمد مشالى، على ثانى أكبر ميدان فى المدينة وهو (ميدان الشباب سابقاً)، وذلك تخليدا وتقديرا لإنسانية الطبيب الراحل فى التعامل مع المرضى محدودى الدخل، والذى اشتهر بلقب طبيب الغلابة.

Advertisements

أهالى الغربية يودعون جثامين ضحايا انفجار بيروت إلى مثواهم الأخير .. ويؤدون صلاة الجنازة عليهم بالمقابر بحضور الآلاف من أبناء سمنود.. وأسر الشهداء يروون لـ"الخليج 365" تفاصيل الساعات الأخيرة للضحايا.. فيديو

تجمع المئات من أهالى قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية داخل عزبة المنشاوى، انتظارا لوصول جثامين 3 من أبناء القرية ممن لقوا مصرعهم فى حادث تفجير مرفأ بيروت، وخرجت القرية عن بكرة أبيها لاستقبال الجثامين، واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراق أبنائها، وأعلن الأهالى حالة الحداد التام حزنا على فراق الضحايا.

العناية الإلهية تنقذ قائدى السيارات على الطريق الدائرى من كارثة.. حادث تصادم وراء انقلاب سيارة مواد بترولية.. تفحم 7 سيارات وإصابة 5 أشخاص.. رجال المرور والحماية المدنية يغلقون الطريق ويسيطرون على النيران.. صور

أنقذت العناية الإلهية عددا من قائدى السيارات من الموت، بعد انقلاب سيارة نقل مواد بترولية، واشتعال النيران بها، وامتداد الحريق لعدد من السيارات الملاكى، حيث نجا قائدى السيارات من الموت، ليسفر الحادث الهائل عن إصابة 5 أشخاص فقط، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فى الوقت الذى احترقت فيه 7 سيارات.

لبنان ينفجر مجددا.. توافد مئات المتظاهرين وسط بيروت.. قوات الأمن اللبنانى تطلق المسيل للدموع لتفريق.. المحتجون يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.. هاشتاج علقوا المشانق يتصدر تويتر.. وطرد محافظ بيروت من الجميزة

يوم تشييع جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع الثلاثاء الماضى، تحول إلى يوم انفجار الغضب فى بيروت مجددا، حيث انتفض اللبنانيون ضد ما أطلقوا عليه فساد الطبقة الحاكمة، حيث تجمع مئات المتظاهرى من كافة بقاع لبنان للتظاهر فى ساحات بيروت، السبت، مدفوعين بنيران تشتعل فى صدورهم إثر فقدان ذويهم فى انفجار مرفأ بيروت.

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين في محيط البرلمان.. فيديو وصور

شهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

صحة لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 158 قتيلا و6 آلاف مصاب

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة فى لبنان، أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن بلغ 158 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، مشيرا إلى أن عدد المفقودين بلغ 21 شخصا.

مسئول تركي: أكثر من 3 آلاف أصيبوا بكورونا خلال أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا"

قال مسؤول بجامعة هاجتتابا التركية، إن هناك نحو ثلاثة آلاف مواطن أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، خلال افتتاح متحف آيا صوفيا للصلاة يوم 24 يوليو الماضي، التي شارك فيها الرئيس التركي وعدد من الوزارء والمسؤولين الأتراك.

32 جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب خلال أسبوع بسوق الصاغة

سجل الذهب ارتفاع كبير على مدار الأسبوع المنقضى، بقيمة 32 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر، إذ ارتفع الذهب من 878 جنيها يوم السبت 2 أغسطس إلى 910 جنيهات الآن فى الصاغة.

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 82% والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض طفيف بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

رسميا.. يوفنتوس الإيطالى يعلن إقالة ماوريسيو سارى بعد توديع دورى الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالى إعفاء ماوريسيو سارى، المدير الفنى للفريق الأول، من منصبه بعد انتهاء مباراة الفريق أمس أمام أولمبيك ليون فى دورى أبطال أوروبا.

"انفراجة" فى مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي نهائياً من هيدرسفيلد

شهدت الساعات الماضية "انفراجة" فى صفقة رمضان صبحى بالأهلى، بعد الاتصالات المكثفة بين إدارة القلعة الحمراء ونظيرتها فى نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، ومع اللاعب أيضاً الذى يبدو أنه لم يحسم موقفه بشكل نهائى بشأن البقاء أو الرحيل، ويتسم موقفه بالتغيير من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى.

ريال مدريد ويوفنتوس يودعان دورى أبطال أوروبا من دور الـ16.. أخطاء فاران تهدى مانشستر سيتى التأهل على حساب الملكى.. ثنائية رونالدو لم تكفِ أمام ليون للتأهل.. وزيدان فخور بلاعبيه رغم الخروج من البطولة

مفاجأة غير متوقعة شهدتها ليلة الجمعة من مباريات دوري أبطال أوروبا في أول يوم لعودة لمسابقة الأوروبية الكبرى بعد التوقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا، وجاءت هذه المفاجأة بخروج ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الإيطالي من البطولة على يد مانشستر سيتي وليون على الترتيب.