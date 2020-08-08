شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يعين مساعدا جديدا للشئون المالية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بتعيين اللواء بسام فايد للعمل مساعدا للوزير للشئون المالية والإدارية لمدة عام، خلفا عن العميد هاني ممدوح والذي انتهت مدة تكليفه.

وسيكون من مهام منصبه الإشراف على متابعة الشئون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، والإشراف على كل من ملفات العاملين وملف الهيكلة وإعداد الموازنة والخطة بالوزارة، وأى أعمال أخرى يكلف بها من الوزير.

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ويذكر أن اللواء بسام سند فايد حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل وتدرج فى العديد من الوظائف المتخصصة بأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث شغل مناصب رئيس فرع الشئون المالية، ورئيس فرع الميزانية بالادارة المالية والتجارية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالشركة والوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وكان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك للعمل كرئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالقسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفا للدكتور احمد الشربينى والذى انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.