شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد موقع حادث الدائرى ويوجه بسرعة إزالة أثار الحادث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع حريق سيارة المواد البترولية على الطريق الدائري بحي المقطم، يرافقه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور واللواء سليمان شتا حكمدار العاصمة واللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة إزالة آثار الحريق وفتح الحارة المرورية لمنع التكدس على الطريق الدائري.

وكان الحريق الذي شب صباح اليوم بسيارة تحمل مواد بترولية بالطريق الدائري قد أسفر عن اشتعال 7 سيارات ملاكى وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده وجارى عمليات التبريد

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وأسفر الحريق الذى اشتعل بعدد من السيارات بطريق "دائري المعادي"، عن تفحم 7 سيارات، وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق اشتعل بعدد من السيارات بطريق "دائري المعادي"، من بينها سيارة خاصة بنقل المواد البترولية، بعد وقوع اصطدام بينها، أعلى الطريق الدائرى، فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وأسفر عن تفحم 7 سيارات.

وأعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح الطريق السريع والداعم علي الطريق الدائري القادم من المنيب اتجاه التجمع وجارى رفع أثار الحادث علي الاتجاه الاخر، بعد وقوع حادث اشتعال النيران فى سيارات أعلى الدائرى.