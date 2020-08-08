شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناهج: نظام التعليم الجديد يسعى لتنمية الإنسان باستخدام أساليب حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام التعليم الجديد، تأكيد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رصد ميزانية ضخمة لتطوير تلك المنظومة، والتي تهدف لبناء إنسان جديد لمجتمع جديد، والانتقال من مثلث التخلف إلى مثلث التقدم، ومعلم لديه القدرة على التفكير والإبداع.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن التعليم قبل تولي الدكتور طارق شوقي منصب وزير التعليم، كان هدفه أداء الامتحان فقط، وهو ما كان يصبو إليه الطالب وولي الأمر، ولكن الآن التعليم أصبح للحياة وليس للامتحانات فقط، حيث تم تأسيس أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استخدام التابلت في المذاكرة وأداء الامتحان.

وأوضح أن نظام التعليم الجديد وضع بدائل كثيرة للطلاب، وعملت على تنمية قدراته العقلية واستخدام التكنولوجيا فيما يعرف بالتعليم الناجح الذي يتم استخدامه في سنغافورة واليابان وغيرهم.