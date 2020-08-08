شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن القلج 15 ساعة لربط الشبكة على خط طرد محطة سرياقوس الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى، قطع المياه عن قرية القلج، غدا الأحد، ابتداء من الساعة الرابعة فجرا حتى السابعة مساءً، وذلك لأعمال ربط شبكة مياه القلج على خط طرد محطة مياه سرياقوس المرشحة 145ألف م3 يوم الجديدة تمهيدا لتشغيل المحطة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

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وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن تلقى 680 شكوى عبر الخط الساخن خلال وقفة عيد الأضحى المبارك وأول يومين، والتى تمثلت فى قطع المياه وانسداد الصرف الصحى نتيجة الاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف.

وأكد "مجاهد" لـ ”الخليج 365”، أنه تم إعلان أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للإبلاغ عن أى أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة، وذلك خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن إعلان أرقام مديرى الأفرع فى إطار سياسة الشركة فى استقبال شكاوى العملاء والعمل على فحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفًا على المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.