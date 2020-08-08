شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غنيم رئيسا تنفيذيا لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك للعمل كرئيس تنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفا للدكتور أحمد الشربينى الذى انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.

ويعتبر الدكتور أحمد غنيم أول رئيس لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في فبراير الماضي.

وقد التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالدكتور أحمد غنيم بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، بالمتحف اليوم السبت، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.

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فالمتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة السياحة والآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات فى موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير.

يذكر أن الدكتور أحمد غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، وسبق له العمل كمستشار ثقافى لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا فى الفترة من 2014 إلى 2018، كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وهو حاصل على درجة الماجستير فى اقتصاديات التنمية من معهد العلوم الاجتماعية بهولندا، ودرجة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة إرلنجن نورنمبرج بألمانيا.

ومتخصص فى مجالات السياسات التجارية والإندماج التجارى الاقليمى والنظام التجارى متعدد الاطراف منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الملكية الفكرية، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا فى مجال الإقتصاد السياسى والسياسة التجارية ولقد تولى عدة مناصب تنفيذية وذلك أثناء عمله كمستشار لوزيرى التجارة و الصناعة فى الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية أو الاتفاقيات الدولية.