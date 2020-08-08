شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تواصل ترميم عمارة الزمالك وسفارة البحرين بعد حقن التربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة القومية للأنفاق أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعي بعد تضررها، حيث تم الانتهاء من أعمال حقن التربة بالمنطقة وجارى أعمال الترميمات لمبنى العمارة وسفارة البحرين.

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير تعهد قبل عيد الأضحى، بإعادة عمارة الشربتلى إلى سابق عهدها، واتخاذ كافة إجراءات الأمان للسكان، معلنا وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك، واستمرار أعمال الحفر وترميم العمارة وسفارة البحرين بالعيد.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين .

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وأضافت أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى .