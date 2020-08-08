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وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير حول الدور الاجتماعى للوزارة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غدًا الأحد الموافق 9/ 8/ 2020، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر في التاريخ والحضارة حول موضوع : "الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية (1372-1391هــ) – (1952-1971م)" ، للباحث محمد محمود إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

 

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ويشارك في المناقشة كل من: الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف ، أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية (مناقشًا خارجيًا)، الدكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية، ووزير الثقافة الأسبق – (مناقشًا داخليًا)، والدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ والحضارة المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (مشرفًا)، والدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل أستاذ التاريخ والحضارة المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (مشرفًا مشاركًا) .

 

 

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