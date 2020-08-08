شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لمعرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذا رقم الناخب في الكشوف الانتخابية، وذلك قبل أيام من بدء انتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال التالى :-

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

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ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.