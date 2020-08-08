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خطوات بسيطة لمعرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذا رقم الناخب في الكشوف الانتخابية، وذلك قبل أيام من بدء انتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال التالى :- 

 

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمي  www.elections.eg، وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

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ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

 

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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