شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين التفجير الانتحارى بالعاصمة الصومالية "مقديشو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر الهجوم الإرهابى، الذى أعلنت عنه السلطات الصومالية اليوم السبت، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين إثر هجوم انتحاري خارج معسكر للجيش في العاصمة "مقديشو"، هذا وقد أعلنت حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الهجوم.

وقال المرصد في بيان اليوم، إنه يحذر من أن حركة الشباب ربما تخطط لاستغلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام في الصومال بناء على قرار مجلس السلم والأمن التابع للأمم المتحدة الذي يقضي بالانسحاب التدريجي للقوات بداية من 2016 على أن تنتهي عملية الانسحاب في 2020، وبالتالي تمنحها فرصة التقدم والسيطرة، ولا شك سيزيد ذلك من متاعب الصوماليين، ولذا يرى المرصد تعزيز الدعم في بناء القدرات المؤسساتية للقوات الأمنية الصومالية، وتكاتف الجهود للقضاء على آفة تلك الجماعة الإرهابية.