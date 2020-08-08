لجنة مكافحة كورونا: إجراءات للحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك انخفاضاً واضحاً فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا من إصابات ووفيات، موضحة أن هناك أسباب كثير منها القرارات الحكومية بشأن الفتح والإغلاق، وكذلك وجود برتوكول العلاج القوي لمواجهة الفيروس، والمقدم داخل مستشفيات العزل.
وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفايات والبلاغات المقدمة بشأن الإصابات، كما أن مصر تسعي للحصول على صفر إصابات في أزمة فيروس كورونا.
وأكملت الدكتورة جيهان العسال، أن الحكومة تتخد اجراءات واحتياطات للحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الوصول إلى صفر إصابات ومحاصرة الفيروس.
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