شكرا لقرائتكم خبر عن حادث دائري المعادي .. تصادم وراء انقلاب سيارة مواد بترولية وتفحم 7 سيارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسه فيديو7 الخليج 365 تفحم لعدد من السيارات من بينها سيارة خاصة لنقل المواد البترولية بعد اشتعالها بعد وقوع اصطدام بينهما أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب وأسفر عن تفحم 7 سيارات.

كما رصدت أيضا تواجد عدد من قيادات الإدارة العامة للمرور، والحماية المدنية في موقع التصادم، وتم غلق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية.

ونجح عدد من من رجال الحماية المدنية في السيطرة علي النيران وإخمادها، ورفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مره أخرى.

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وتواجد عدد من رجال المباحث في محل الواقعة لإجراء التحريات والإستماع لأقوال قائدى السيارات، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لكيفيه وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.