شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يجتمع بـ"الأعلى للإعلام" لمناقشة استعدادات المجلس لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل الاجتماع الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لمناقشة استعدادات المجلس لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها بالداخل الثلاثاء والأربعاء القادمين، وللاستعداد لتشكيل غرفة العمليات لتسهيل اجراءات الصحفيين و الإعلاميين فى متابعة الانتخابات.

اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل الشعار الجديد الخاص به، وأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الشعار الجديد تمت الموافقة عليه بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من الأعضاء.

وكان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد ترأس من قبل أول اجتماع للجان بعد تشكيلها، حيث قام بالترحيب بأعضاء اللجان المختصة بالتراخيص، وكلفهم بدراسة ملف التراخيص وتقديم دراسة وافية لتنظيم العمل مع وسائل الإعلام المختلفة.

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وطلب رئيس المجلس من الأعضاء تسليم كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشرى وتنظيمه من خلال الإنترنت، كما استعرض خلال الاجتماع نماذج التراخيص الخاصة بالقنوات والمواقع الإلكترونية.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن عن قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.