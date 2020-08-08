شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: تصدع أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وخطوبة أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم السبت 8 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن أنباء ترددت على السوشيال ميديا، بأن سيارة المواد البترولية التى اشتعلت بالطريق الدائري في اتجاه المنيب أمام أبراج سما ظهر اليوم السبت، تابعة لوزارة البترول، لكن مصدر امسئول بقطاع البترول، قال إن سيارة النقل التي انقلبت واشتعلت بها النيران بالطريق الدائري في اتجاه المنيب أمام أبراج سما، ليس لقطاع البترول وشركاته أي علاقة بالسيارة من قريب أو من بعيد، موضحا أنها تابعة لإحدى الشركات الخاصة المستوردة لأحد أنواع المذيبات التي تستخدم في صناعة البويات.



كما رصد موقع فالصو، تداول مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلومات حول تصدع أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لكن قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال فى تصريحات صحفية، إنه لم يحدث أي تصدع في أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولكن كان هناك شرخا في سور الكاتدرائية من ناحية شارع رمسيس، وفي إطار أعمال الإنشاءات بها تم إزالة الشرخ والذي يبلغ طوله مترين وتم بناء جزء بديل له، ويجرى العمل فيه الآن .

وفى تقرير "فالصو" اليومى، انتشر منشور على صفحات السوشيال بشأن مسن سعودى يفترش الأرض تحت أحد الجسور بالمملكة، مما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وبالبحث تبين أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أوضحت أن ما أثير حول وجود مسن سعودى تحت أحد الجسور غير صحيح.

وأضافت الوزارة، أنه متسول من الجنسية اليمنية، وتمت استضافته سابقاً بشكل مؤقت حسب النظام في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، لينتقل بعد ذلك إلى دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة جازان حسب رغبته لوجود أقارب له فيها حسب ما ذكر، وتم تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة له، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة طلب الخروج من الدار، والذهاب مع أقاربه.

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار صورة على السوشيال ميديا لشاب وفتاة ممددين على الأرض ويمسك الواحد منهما يد الآخر وتغمرهما الدماء وسط دمارٍ هائل، وجاء فى التعليق:"صورة أمس من لبنان"، وأثارت الصورة العديد من التفاعل والإعجاب، وحظيت بآلاف المشاركات على موقعي فيسبوك وتويتر.

بالبحث عن الصورة المتداولة لعناق شاب وفتاة بعد انفجار مرفأ بيروت، تبين أنها فالصو وغير صحيحة، وليست لها علاقة بالانفجار الأخير، كما كشفت وكالة فرانس برس، في خدمة التحقق من صحة الأخبار، بأن الصورة هي في الواقع عمل فني، منشور على حساب إنستجرام لمصوّر ومصمّم أمريكي يدعى، كالوب كاستيلون، فى 13 يوليو الماضى، أى قبل أكثر من أسبوعين على انفجار بيروت.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم السبت، نفى المحامي أشرف عبد العزيز، ما تردد من شائعات انتشرت في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، حول خطبة النجم أحمد عز لابنته، وكشف عبد العزيز في تصريحات صحفية، أن صورة عز، التي ظهر فيها معه هو وإحدى بناته، تعود إلى إحدى الحفلات فى الساحل الشمالي، والتى تصادف فيها وجودهما معاً فى الحفل، فتم التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.