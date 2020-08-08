شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام" يطلق حملة "اعتز بفنك" لتعظيم دور الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، إطلاق حملة بعنوان "اعتز بفنك" تثمن المكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانين المصريين، وضرورة الحفاظ على تلك المكانة وعدم المساس بها، باعتبار الفنانين هم النماذج التى يحتذى بها الشباب، ويؤثرون فى المجتمع بشكل إيجابى وتعظيم دور الفن المصرى كأهم أذرع القوى الناعمة، وعدم قبول الأدوار أو البرامج التي تمس مكانتهم ودورهم فى المجتمع.

وقررالمجلس الموافقة على خطة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة بعض الدورات التدريبية للإعلاميين، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها فى الأكاديمية، والاستعانة ببعض الخبرات والخريجين فى لجان المجلس.. وكذلك مخاطبة أكاديمية ناصر العسكرية لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من الدورات والخبرات الموجودة بالأكاديمية لخدمة الإعلاميين.

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ويعقد المجلس نهاية الأسبوع الجاري ورشة بإشراف الإعلامي نشأت الديهي حول ضوابط الإعلام والأمن القومي المصرى، يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والخبراء، لوضع تصورات حول ضوابط مناقشة قضايا الأمن القومى فى مختلف وسائل الإعلام.