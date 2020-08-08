شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح قائمة من أجل مصر يطالب ضرورة تطبيق الاجراءات الوقاية خلال انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، ومرشح الحزب بقائمة «من أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ، على ضرورة المشاركة بقوة في عملية التصويت الانتخابي، والتي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وقال «الجندي»، في بيان، إن صوت كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين هو أمانة عليه أدائها للمشاركة بشكل فعال في صنع القرار السياسي داخل مصر، وإحداث التغيير داخل الدولة، والذي هو أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو.

وأشار مرشح الوفد لانتخابات الشيوخ ضمن قائمة «من أجل مصر» إلى ضرورة الحرص على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد خلال عملية التصويت من قبل المواطنين، حرصا على سلامتهم الشخصية ولمنع انتشار العدوى.

وطالب بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة وبشكل خاصة ارتداء الكمامات الواقية، حيث تلاحظ أنه ومع تراجع أعداد الإصابات بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة تراجع اهتمام المواطنين بارتداء الكمامات.

وشدد على أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في ظروف مختلفة فرضتها جائحة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب الحرص في التعامل بشكل كبير، متابعًا: «تراجع أعداد الإصابات ليس معناه انتهاء الفيروس، وهذا التراجع حدث في الأساس نتيجة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، والتهاون في الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة قد يؤدي إلى ارتفاع الإصابات

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