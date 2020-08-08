شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين تدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر،حيث أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة، والمقرر انطلاقها يومي 12،11 من شهر أغسطس الجاري للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة النيابية،لافتا أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

ودعا المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،في تصريحات له اليوم السبت، جموع المصريين وفي قلبهم الفلاحين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ طبقاً لما جاء بالدستور هو دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية،ودعم السلام الإجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة،و تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته،كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،ويؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية،ويؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة،ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.