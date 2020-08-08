شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شاب بشاطئ بيانكي في العجمي .. وقرار عاجل من النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه البحر بشاطئ بيانكي بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية فيما قررت النيابة العامة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من الأهالي بغرق شاب بشاطىء «نرفانا بيانكى» بمنطقة البيطاش دائرة القسم .

توجه إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف ووحدة الإنقاذ النهرى التابعة لإدارة الحماية المدنية .

تبين من التحريات أن الشاب يدعى عبدالرحمن صالح فهمي عبدالرشيد ١٨ سنة طالب ومقيم بمنطقة المرج القاهرة ،وحضر بصحبة أسرته إلى الشاطئ ونزل إلى مياه البحر ولكنه تعرض للغرق واختفت جثته .

تمكن الأهالي بمساعدة رجال الانقاذ في انتشال جثة الغريق بعد مرور ساعتين من اختفائه .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق قرر المستشار خالد أنور مدير نيابة الدخيلة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثة المتوفى والتصريح بدفنها عقب ذلك .

وتواصل إدارة السياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مناشدة أهالي المحافظات المجاورة وضيوف المدينة عدم نزول الشواطئ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .

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يشار إلى أن شواطئ الاسكندرية شهدت غرق العديد من الأشخاص خلال موسم الصيف الحالى منهم 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا دفعة واحدة بشاطىء النخيل المسمى بشاطىء الموت .