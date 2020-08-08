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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرصت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس يرافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة إجراءات استقبال طلاب الثانوية العامة فى يومهم الاول لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لكليتى التربية الرياضية والتربية شعبتى التربية الفنية و الموسيقية.
واطمأنت رئيس الجامعة على حسن استقبال الطلابمؤكدة عليهم ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة من ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم عند بوابات الجامعة والتباعد الاجتماعى وتمنت لهم التوفيق والنجاح فى أداء الاختبارات خلال المراحل القادمة.
ومن جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توجيه أولياء أمور الطلاب المتواجدين عند بوابات الجامعة بضرورة الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الجامعة أثناء فترة اختبارات أبنائهم، موضحا أن اليوم يعد يوم استقبال الطلاب يتم فيه إعطاء التعليمات و دفع الرسوم و استكمال الاوراق و كتابة الرغبات فى المهارة، مشيرا إلى أن الاختبارات الفعلية سوف تعقد غدا بكليتى التربية الرياضية و التربي.
وقد حرص كلا من الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية على استقبال و مرافقه رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة أثناء الجولة التفقدية.
كما حرصت هدى فرج أمين عام الجامعة على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة عند دخول الطلاب من بوابات الجامعة.
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