شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات معهد القراءات داخل 3 لجان بـ«أزهر المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم، امتحانات معهد القراءات لعدد 3 تخصصات «تجويد – عالية – تخصصي» داخل 3 لجان عامة بمراكز المنيا، وملوي، ومغاغة بمحافظة المنيا، وسط إجراءات تنفيذية وأمنية مشددة.

وقال الدكتور احمد الدكتور احمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، يؤدي الامتحان 253 طالب وطالبة في 3 تخصصات موزعين على 3 لجان بمراكز المحافظة. مؤكدا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوي .