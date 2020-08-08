شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان القدرات بجامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية «شعبتي التربية الموسيقية والفنية» اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 8-8 – 2020 م وحتى 20 – 8 – الحالي وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد دسوقي ضرورة تسجيل الطلاب على موقع تنسيق اختبارات القدرات وتقديم الأوراق المطلوبة وهي أصل رقم الجلوس وعدد 2 صورة من رقم الجلوس وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات.

وتفقد رئيس الجامعة رافقه الدكتور حسن، يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اختبارات القدرات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية، وهنأ الطلاب بمناسبة إنتهاء المرحلة الثانوية والتحاقهم بالحياة الجامعية متنميا لهم التوفيق، وإطمئن رئيس الجامعة من الطلاب على راحتهم وتسهيل كافة الاجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

وقال أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها أتاحت الجامعة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع الجامعة على شبكه الإنترنت. http://www.kfs.edu.eg/.

وأضاف دسوقي بأن الجامعة أنهت استعداداتها من إعداد مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب بتخصيص 6 معامل لمكتب التنسيق المركزي للجامعة كما تم الانتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة في قاعات التقديم الألـكتروني وصالة الاستقبال لاستعداد المعامل الكامل للتنسيق الالكتروني خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وشدد رئيس الجامعة بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة الاختبارات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها، مشيرا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات مع تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والمختصين في كل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم.

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بدأ قدرات كفرالشيخ

بدأ قدرات كفرالشيخ

بدأ قدرات كفرالشيخ

بدأ قدرات كفرالشيخ

بدأ قدرات كفرالشيخ