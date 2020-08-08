نائب محافظ القليوبية تتفقد مقر «العليا للانتخابات» باستاد بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، السبت، مقر اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 باستاد بنها الرياضي. وأكدت «ريان» على الانتهاء من توصيل مولد الكهرباء لمقر اللجنة العليا والتأكد من التشغيل التجريبي. كما تفقدت «ريان» عددًا من اللجان في مدينة طوخ، وتشتمل على عدد 6 لجان منهم لجنة عمومية، بينما إجمالي عدد اللجان الفرعية 103 لجنة وذلك للتأكد من استعدادها للعملية الانتخابية، فضلا عن التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس. تزويد مقر اللجنه العليا للانتخابات باستاد بنها بمولد كهرباء تزويد مقر اللجنه العليا للانتخابات باستاد بنها بمولد كهرباء تزويد مقر اللجنه العليا للانتخابات باستاد بنها بمولد كهرباء تزويد مقر اللجنه العليا للانتخابات باستاد بنها بمولد كهرباء تزويد مقر اللجنه العليا للانتخابات باستاد بنها بمولد كهرباء الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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