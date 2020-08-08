شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لمجلس الشيوخ ولواء مرور سابق: أولوياتي ميكنة المرور والفحص الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عرفات عبدالرؤوف يوسف، المرشح المستقل لمجلس الشيوخ عن دائرة المنوفية، إن من ضمن أولوياته إذا فاز بالمقعد، فسيجري تعديلات على قانون المرور، ما يسمح بالفحص الآلي المميكن للسيارات بدلا من التدخل البشري، منعا لآية تجاوزات أو ما يُطلق عليه «الباب الخلفي»، مشيرا إلى أن وحدات المرور سيكون بداخلها أجهزة الفحص الآلي لقياس مدى كفاءة السيارات، وبالتالي فلا حاجة لوجود المهندسين، المتواجدين في الفحص البشري.

وأضاف عرفات في تصريحات لـ «المصري اليوم»أن هناك ضرورة لتدريب العاملين واختيار الضباط والأفراد وفقا للكفاءة، ما يقابله التشديد على منح الرخص لمن يستحق، تجنبا لوقوع الحوادث، التي تنتج عن ضعف تدريب قائدي السيارات.

وأكد المسؤول السابق في المرور، الذي أكد أنه خدمة هذا القطاع على مدار 25 سنة، أن هناك أهمية لإلغاء الطوابع، بما تعود بالنفع على الحكومة، وكذلك المواطنين، الذين يعانون أحيانا بسبب نقصها، فضلا عن تلفها، مشيرا إلى أن مصر ستوفر طباعة واستيراد مستلزمات تلك الطوابع من العديد من الدول.