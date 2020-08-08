شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدء الصمت الانتخابي.. هل يتوقف المرشحون عن إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذي يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

ولكن كيف ستتم الرقابة علي دعاية وسائل التواصل الاجتماعي، لحظر إعلانات المرشحين!

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة، منذ إعلان بدء الدعاية الانتخابية لهم التي بدأت في يوم 26 يوليو الماضي بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكان الجميع متساويا في مدة الدعاية الانتخابية، وسمحت لهم بممارسة كافة أنواع الدعاية من تعليق الملصقات واللافتات واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المسموح بها، واستخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لعرض البرامج الانتخابية وفقا لما كفله الدستور والقانون من حقوق لهم.

ولكن كيف ستتم الرقابة علي دعاية وسائل التواصل الاجتماعي، لحظر إعلانات المرشحين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

واشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة التزمت بنص المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ فقد بدأت الدعاية الانتخابية من يوم 26 يوليو، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت 8 اغسطس وهو اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج الذي يوافق غدا الأحد 9 أغسطس.

واستنفد المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ خمسة عشر يوما، وهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.

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ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية في مجلس الشيوخ بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يومًا، تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.