شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم بورسعيد: تلقي تظلمات الثانوية العامة من الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال د. نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن المديرية ستبدأ غدا الأحد، تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة من النتيجة، مشيرا إلى أن شهادات نجاح ورصد درجات الطلاب وصلت أمس لبورسعيد وبناءا عليه تم تحديد موعد تلقي طلبات التظلمات.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالب المتظلم سيسدد ١٠٠ جنيه عن كل مادة يتظلم من درجاتها في البريد أو البنك أو عن طريق شركات الدفع، وستقوم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بتلقي طلب التظلم وتحديد موعد ويوم للطالب المتظلم للتوجه إلى كنترول الثانويه بالإسماعيلية والاطلاع على ورقة إجابته وملئ النموذج المعد لذلك
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