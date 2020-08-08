شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لمتابعة بدء اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لكليات الفنون الجميلة والتربية الفنية بمصاحبة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وذلك لمتابعة بدء اختبارات القدرات ٢٠٢٠ لطلاب الثانوية العامة والتعرف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وتبدأ اليوم كلية التربية الرياضية بنين بالهرم امتحانات القدرات وتستمر حتى يوم الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد الاختبارات هذا العام.

كما تبدأ كلية التربية الموسيقية وكلية الفنون التطبيقية أعمال اختبارات القدرات يوم الأحد الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٠، وتعقد كلية التربية الرياضية بنات أول اختباراتها يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٠.

وبهدف نشر الوعي قامت جامعة حلوان بإطلاق حملة على صفحاتها الرسمية لتعريف الطلاب بكيفية أداء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وكليتي التربية الرياضية بنين وبنات حيث تضمنت الحملة نصائح لطلاب الثانوية العامة عن كيفية الاستعداد للاختبار و طرق اجتيازه وآليات سداد الرسوم إلكترونيا ، والقواعد الخاصة بالاختبارات ، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بخطوات التسجيل.