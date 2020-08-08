شكرا لقرائتكم خبر عن رمز «السكين» يثير جدلا على مواقع التواصل.. و«المرشحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشعلت الدعاية الانتخابية لـ عصمت جلال الجزار، المرشحة فى انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، مواقع التواصل الاجتماعى، وتداول نشطاء العديد من التعليقات الساخرة واللاذعة، حيث جاء فى الدعايا التى بدأتها الناخبة بقوله تعالى «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»..«صوتك أمانة فأعطه لمن يستحق » رمز«السكين».. وعلقت ليلى الأهلوية على «توتير»: «استهدى ياحاجة هانتخبك حاضر»، أما أحمد حسنى، فكتب على صفحته على «فيس بوك»: «عصمت.... جلال....... الجزار...... السكينة...... دا إحنا هنشوف سواد».

وكتب الدكتور مصطفى إبراهيم، من الاسكندرية على صفحته: «فعلا يا عصمت يا ختي اسم علي مسمي هههههههه»..«سكينه وانتي بتبرقي هههه وكمان اسمك الجزار»، أما أحمد مدحت فكتب: «أنا خايف بجد انتخب تحت تهديد السكين وكمان من تبريقة عينيها اللى مش هينتخب هتقطع رقبته»، وعلق أحد المواطنين ويدعي يوسف نصار بتدوينه على "فيس بوك": «مجلس الشيوخ يا أخوانا .. رمز السكينة .. اما فين الأكياس .. السكينة مع الاسم مع صورة المرشحة عامل ميكس رهيب»، فيما دون المواطن عصام عبده على الماحى:«مجلس الشيوخ ولا مشرحه زينهم».

فيما استنكر المواطن عبدالرؤوف درويش، سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي من الدعاية الانتخابية للمرشحة عصمت جلال الجزار، قائلا:« في محافظة الدقهلية المرشحة الوحيدة والتي تمثل عنصر المرأة تجد دعم من الرجال لأنها بنت بلدهم، أما محافظة أسيوط ربنا يصلح حال الجميع ويصفى القلوب.

وعلقت عصمت جلال الجزار، مرشحة مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:« قبل أن تفكر أن تنتقد عليك أن تفكر أن سبب الانتقاد ليس عندك، لم أفكر ان اختار رمزا لحيوان لأن الله كرم الإنسان علي الحيوان!!! للذين ينتقدون رمز السكينة، هل يخلو منزل من السكينة هل يستخدمونها في العنف أم في الجود بالأطعمة المختلفة؛ أي أنها ليست اداة للعنف بل أداة مفيدة تستخدم في السلم وهي متعددة الأغراض يمكن استخدامها في السلم والحرب كما انها كانت تستخدم في النقش على الحجر في العصر القديم أي اداة للتعليم قديما».

وتابعت «عصمت»، فلو ذهبت للصحراء ولم يكن معك شي فلن تنفعك سوي السكينة كما ان امرأة العزيز "زليخة" استخدمتها كحيلة للرد على نساء القوم اللاتي ذكرنها بالسوء واستخدمت للفداء بالكبش العظيم.

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