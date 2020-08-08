شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات احترازية مشددة .. الإسكندرية أتمت استعدادها لانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، استعدادها لإجراء الانتخابات المقرر لها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وأعلن المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة عن تجهيز 727 لجنة فرعية بمختلف أحياء المحافظة، لاستقبال 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبا ممن لهم حق التصويت.

وشدد رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية منها منع دخول الناخب اللجنة دون ارتداء كمامة، وترك مسافات بين الناخبين وبعضهم لا تقل عن متر، والتأكد من تهوية اللجان وتعقيمها بالكامل على مدار اليوم.

وأوضح «المشد» في تصريحات صحفية له اليوم أن اللجان الفرعية موزعة على 395 مقرا انتخابيا بـ 18 قسم شرطة في الإسكندرية، وأشار إلى أن كل لجنة فرعية يشرف عليها قاض بواقع 727 قاضيا، يعاون كل منهم 5 إداريين من الموظفين بالجهات الحكومية .

وأضاف «المشد» أن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، ومقرها إستاد الإسكندرية الرياضي، تضم 25 مستشارا، فضلا عن تشكيل لجنة لحفظ واستلام الأوراق عقب انتهاء عملية التصويت تتكون من 38 عضوا.

منوها إلى وجود عدد كاف من القضاة بمختلف المحاكم كاحتياطي. وحول الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء الانتخابات، يشار إلى أن 66 مرشحا فرديا يتنافسون على 7 مقاعد عن الإسكندرية، وقائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية «7 مقاعد» والبحيرة «7 مقاعد» ومطروح «مقعد واحد.ويتطلب نجاح قائمة غرب الدلتا الحصول على 5% من إجمالي أصوات الناخبين.

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