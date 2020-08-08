شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة سيدة داخل صندوق قمامة بالإسكندرية: «مقسومة نصفين ودون رأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لسيدة بدون راس مقسومه نصفين ملقاة داخل صندوق قمامة في منطقة سموحة شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، السبت، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة تعاونيات سموحة بدائرة القسم، بالعثور على جثة مجهولة مقسومة إلى جزئين داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر دون رأس، ومقسومة نصفين ملقاة داخل صندوق قمامة أمام العقار 136 تعاونيات سموحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأمر المستشار كريم سامى رئيس نيابة سيدى جابر بالتحفظ على الجثة بمشرحة الإسعاف وندب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، والتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريعها وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف غموض الحادث.