شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدات غذائية عاجلة.. «مصر الخير» تشارك في الجسر الجوي المصري إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مؤسسة «مصر الخير» في تقديم المساعدات العاجلة وهي عبارة 50 طن من المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بيها مؤسسة مصر الخير كجزء من حملات الاغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت، محملة المحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية، وذلك انطلاقاً من الدور المصري الرائد ومشاركة المجتمع المدني المصري تجاه لبنان الشقيقة وتقديم الدعم والتضامن مع أهالينا من شعب لبنان في أوقات المحن والأزمات.

وبحسب بيان، السبت، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان، لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكد المهندس أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، أن لجنة الإغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة الاستعداد القصوى لتحرك السريع مع الدولة المصرية لتقديم جزء من مساعدات طائرات الاغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة والذي يأتي تأكيدا دور المؤسسة في المسئولية المجتمعية الانسانية داخل مصر وخارجها وسوف تستمر مؤسسة مصر الخير في تقديم يد العون تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة لبنان.